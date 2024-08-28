Su gideri kavgasında cinayet!

Korkunç olay 2 gün önce Sarıyer’de gece 02.40 sıralarında meydana geldi. İlçede kafe işleten Murat Serter ile yan tarafta dürümcü dükkanı işleten Ersan Y. ile arasında su giderleri yüzünden kavga çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre kafe sahibi Murat Serter, dürümcü dükkanına ait su giderinden kendi kafesine su akıtması üzerine, Ersay Y.’nin iş yerine gitti. Serhat K. ile birlikte dürümcü dükkanına giden Murat Serter ile Ersay Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma iki tarafın akrabalarının katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Murat Serter bıçaklandı.

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ELİNDE SİLAH VE BIÇAK Bıçakla yaralanan Murat Serter kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis olay sonrası görüntülere ulaştı. Elde edilen görüntülerde Berkin Ersay Y., adlı kişinin sağ elinde bıçak sol elinde ise tabanca olduğu görüldü.