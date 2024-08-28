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        Haberler Gündem 3. Sayfa Su gideri kavgasında cinayet! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kafe sahibi ve dürümcünün kavgası cinayetle sonuçlandı!

        İstanbul Sarıyer'de kafe sahibi ile dürümcü dükkanı sahibi arasında su giderlerinde yaşanan sorun nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan kafe sahibi Murat Serter kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasına ait görüntülerin ortaya çıktığı cinayetle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 28.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:26
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        Su gideri kavgasında cinayet!
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        Korkunç olay 2 gün önce Sarıyer’de gece 02.40 sıralarında meydana geldi. İlçede kafe işleten Murat Serter ile yan tarafta dürümcü dükkanı işleten Ersan Y. ile arasında su giderleri yüzünden kavga çıktı.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İddialara göre kafe sahibi Murat Serter, dürümcü dükkanına ait su giderinden kendi kafesine su akıtması üzerine, Ersay Y.’nin iş yerine gitti. Serhat K. ile birlikte dürümcü dükkanına giden Murat Serter ile Ersay Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma iki tarafın akrabalarının katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Murat Serter bıçaklandı.

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        ELİNDE SİLAH VE BIÇAK

        Bıçakla yaralanan Murat Serter kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis olay sonrası görüntülere ulaştı. Elde edilen görüntülerde Berkin Ersay Y., adlı kişinin sağ elinde bıçak sol elinde ise tabanca olduğu görüldü.

        2'Sİ KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan çalışmaların ardından olayda bıçağı kullandığı belirlenen Berkin Ersay Y.’nin yer aldığı gruptan 2’si kadın 7 kişi, diğer gruptan ise bir kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli adliyeye gönderildi.

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