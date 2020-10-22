Su kanalı kazısında buldular! Lahit sandılar ama... 0:00 / 0:00

İHA

Sivas kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çongar köyünde yaşayan vatandaşlar, 2 bin 500 metre uzaklıkta bulunan su kuyusundan mezarlığa su götürmek için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre köylüler, iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları sırasında, Fevzi Doğan’a ait arazide lahit mezara benzettikleri parçalanmış yapıyla karşılaştı.

Köylüler, yapının araştırılması için durumu Sivas Arkeoloji Müzesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yapının bir küpe ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, küpe ait parçaları alarak arkeoloji müzesine götürdü.

Su kanalı çalışmalarını yürüten Turan Kaya Demirci, çalışmalar esnasında lahit mezara benzer yapıyla karşılaştıklarını belirterek, “Köyümüz mezarlığına su götürmek için çalışma yapıyorduk. Bir haftadır çalışıyoruz, 2 Bin 500 metre uzaklıktan su götürüyoruz. Yaptığımıza çalışmalar esnasında değişik bir olayla karşılaştık. Su hattının 1500. metresinde eski dönemlerde yapılmış, mezar olduğunu düşündüğümüz yapıyla karşılaştık.

İş makinesiyle çalışırken bu mezarın bir kısmı kırılmıştı. Ne olduğunu merak ettiğimiz için diğer kısımları da elimizle temizlemeye çalıştık. Bu yapının tarihi bir kalıntı olduğunu düşündükten sonra durumu yetkili mercilere bildirdik. Bölgenin mezarlık alanı olduğunu tahmin ediyorduk, heyecanlandık. Tüm çıkarmak isterdik ama iş makinesi biraz dağıttı. Tüm çıkaramadık ona üzüldük" dedi.

Tarla sahibi Fevzi Doğan, geçmiş yıllarda yaptığı tarımsal çalışmalar sırasında benzer parçalar bulduğunu belirterek, "Köy mezarlığına su götürürken arazimde mezar gibi bir şey çıkmış. Bunun araştırılmasını istiyorum. Ben normal tabuta benzettim. Geçmişte böyle parçalara denk geldim. Burada kanal kazarken de denk geldim. Her sene denk gelebiliyorum. Bir şeyler çıkar diye çok heyecanlandım. Devamlı pulluğun arkasına bakıyorum bir şey çıkar mı diye. Arkadaşlar durumu da yetkililere bildirmişler" dedi.