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HaberlerGündem3. SayfaSu kuyusunda facia: 3 ölü! - Haberler
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Adana'da facia! Su kuyusunda metan gazından zehirlendiler!

Adana'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Kozan ilçesinde girdikleri su kuyusunda metan gazı zehirlenmesi yaşayan 3 kişi hayatını kaybetti

Su kuyusunda facia: 3 ölü! - Haberler
Su kuyusunda facia: 3 ölü!
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İHA

İlçeye bağlı Taş Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde Salim Sarı, babasının evinin yakınında bulunan su kuyusunda su tankı kurmak için arkadaşı Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez ile birlikte kuyunun bulunduğu bölgeye gitti.

İHA'nın haberine göre, burada çalışma yapan 3 arkadaş, iddiaya göre, suya dalgıç indirdikleri sırada, kuyuya düştü. 3 arkadaştan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybeden Hasan Sönmez

Sarı, Sönmez ve İşlek’in su kuyusunda en son çalışma yaptıkları ihbarıyla kuyunun içerisine bakılması için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı.

Hayatını kaybeden Salim Sarı

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, teçhizatlı kıyafetleri giyerek su kuyusuna indi. Sarı, Sönmez ve İşlek’in hareketsiz olduğunu gören ekipler, 3 arkadaşı kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Mehmet İşlek

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumundaki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alındı. 3 kişinin cenazesi evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Kozan Asri mezarlığına getirilerek cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı sırasında ölenlerin yakınları gözyaşları boğuldu. Namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Olayla ilgili Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatırken 3 kişinin hayatını kaybettiği kuyuda İtfaiye ekiplerinin araştırmaları sürdürüyor.

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