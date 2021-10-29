AA

Geçmişte komşu ülkelere kürk üretimi için getirilen ve daha sonra çiftliklerden kaçarak Iğdır'daki sulak alanlara yerleşen su maymunları, Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamını sürdürüyor.

AA'nın haberine göre milli parkın en ilgi çekici hayvanlarından olan ve genelde suda yaşayan su maymunları, zaman zaman beslenmek ya da güneşlenmek için karaya çıkıyor.

Latin Amerika kökenli olan, görünüşüyle büyük bir fareyi andıran su maymunu, kuşlarla bölgedeki sulak alanın kıyısında beslenirken görüntülendi.