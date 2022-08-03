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Su Soley: Yaralarımın izleriyle barışıyorum

Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley ile 'Kabuk' ismini taşıyan yeni albümü, müziğe yönelme kararı ve Ankara’dan İstanbul’a geliş hikayesi hakkında konuştuk. 'Profesyonel spor hayatımı bitiren kayak kazası hayatımın kırılma noktasıydı.' diyen Soley, ayrıca kısa bir süre önce dinleyicilerinin beğenisine sunduğu yeni projesinin hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Su Soley, 'Geçmişten beri vazgeçemediğim, ayrılmak istemediğim pek çok yaramın kabuk bağladığı ve her geçen gün daha da iyileştiğim bir süreçti benim için. Halen de öyle… Yaralarım kabuk bağladı, şimdi de izleriyle barışıyorum.' ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'nın röportajı...

Su Soley: Yaralarımın izleriyle barışıyorum - Magazin haberleri
"Yaralarımın izleriyle barışıyorum"
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* Öğrencilik yıllarınız spor ile iç içe geçmiş. 13 yıl boyunca da Türkiye çapında birçok müsabakaya katılıp, çok sayıda derece elde etmişsiniz. Ardından müziğe yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Müzik, hayatım boyunca vardı. Plaklar, kasetler, enstrümanlar arasında müzik sevgisiyle büyüdüm. Ayrı kaldığım bir dönem hatırlamıyorum fakat profesyonel olarak müziğe eğilme şansımı bir kayak kazasında dizimi sakatladıktan sonra elde ettim. Profesyonel spor hayatım bitti ve müzik başladı.

* 2005 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduğunuzu biliyoruz. Kariyerinizde bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiniz mi?

Okul döneminde çok yoğun uygulamalı çalışmaların içindeydim. Mezun olduktan sonra çocuklarla temas edebilecek şekilde herhangi bir alan çalışmam olmadı. Fakat çocuk şarkıları seslendirdim. YouTube’da seslendirdiğim 500’e yakın çocuk şarkısı var. Seslendirdiğim ninnilerden biri şu an 350 milyonun üstünde bir dinleme sayısına sahip. Bunun yanında, erken çocukluk dönemine yönelik çocuk şarkıları ve ninni albümleri yaptım. ‘Soley Kids’ ismiyle tüm platformlarda yayınlandı. Pandemide de çocuklar için dijital canlı konserler verdim.