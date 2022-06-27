Subaru’nun ilk yüzde 100 elektrikli modeli Solterra Türkiye’de satışa sunuldu. Elektrikli otomobillere özgü yeni e-Subaru Global Platform üzerinde inşa edilen Solterra, markanın AWD (Sürekli Dört Çeker) geleneğini sürdürüyor.

Solterra'nın 160 kW gücündeki elektrik motoru 466 km’ye varan sürüş menzili sunuyor. Otomobil, 150 KW’lık DC şarj gücü ve 71.4 kWs’lik batarya kapasitesi ile Temmuz ayı itibariyle 1 milyon 665 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Solterra’nın Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Subaru Corporation Avrupa İş Birimi Genel Müdürü ve Subaru Europe Başkanı ve CEO’su Takeshi Kubota, "Pandemi sadece özel hayatımızı etkilemekle kalmayıp, parça ve yarı iletkenlerin zamanında tedarikini etkilemeye devam etti ve dolayısıyla üretim kapasitemizi sınırladı. Sıkı CO2 düzenlemelerine uyma baskısı, birçok Subaru pazarını ürün gamını azaltmaya ve bazı ülkelerde neredeyse yalnızca elektrikli modellere odaklanmaya zorladı. Türkiye'de de durum böyle. Zorluklara rağmen, geleceğe bakmaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZİ BİZ YAPAN TÜM ÖZELLİKLER MEVCUT'

Otomobilin Toyota ile birlikte geliştirildiğini kaydeden Kubota, "Bu ürün ortağımızla ortaklaşa geliştirildi ve yüzde 100 bir Subaru ürünü olmaya devam ediyor. Mühendislerimiz bu aracı bizim felsefemize dayanarak tasarladı ve geliştirdi, bu nedenle, Solterra'nın sonsuz Subaruness (Subaru olma), yani Subaru güvenliği, geleneksel AWD özelliği, dayanıklılık ve gelişmiş BEV performansını sağladığını hissedebileceğinizden eminiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yüzde 100 elektrikli araç satışa sunan ilk Japon markası olduklarını vurgulayan Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle ise, "Solterra, ürün gamındaki başka bir modelden dönüştürülmemiş elektrikli bir araç olarak doğmuş tamamen yeni bir model. Solterra ile ilgili vurgulayabileceğimiz en önemli nokta Subaru’yu Subaru yapan özelliklerin tamamının bu araçta bulunuyor olması. Subaru, müşterilerine sunduğu yüzde 100 elektrikli bir araç da sahip olduğu farklılıkların arkasında duruyor ve marka DNA’sını koruyor" dedi.

Yeni Solterra’nn bataryasına da değinen Karagülle, "Bataryanın aracın altında konumlanması ve iki adet elektrikli motorun ön ve arkada yer alması Subaru’ya özgü klasik denge unsurunu sağlıyor. Güvenlik dediğimizde batarya güvenliğinden de bahsetmek isterim. Solterra’nın bataryasının konumu ve güçlü çerçevesi yangına ve olası diğer tehlikelere karşı yüksek koruma sunuyor. Batarya güvenli olmasının yanında uzun ömürlü. Subaru mühendisleri bataryanın 10 yıl sonra kapasitesini yüzde 90 oranında koruyacağını ifade ediyorlar" bilgisini paylaştı.

FORESTER'DAN DAHA UZUN VE GENİŞ

Solterra Türkiye’de üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. e-Xtreme versiyonu 1 milyon 665 bin 900 TL, e-Xclusive versiyonu 1 milyon 749 bin 500 TL ve en üst versiyon olan e-Xcellent versiyonu ise 1 milyon 849 bin 500 TL'lik fiyat ile müşterisiyle buluşacak.

Hem iç hem de dış tasarımında kardeş modeli Toyota bZ4X ile benzerlikler gösteren otomobil, özellikle ön yüzü ile bZ4X'ten ayrılıyor.

Toplam uzunluğu 4 bin 690 mm, genişliği bin 860 mm ve yüksekliği bin 650 mm olan Solterra, Subaru XV modelinden 205 mm daha uzun, 600 mm daha geniş ve 35 mm daha yüksek.

Forester’dan ise 500 mm daha uzun, 45 mm daha geniş ve 80 mm daha alçak olarak tasarlanan Solterra’nın aks mesafesi ise Subaru XV ve Forester modellerinden 180 mm daha uzun olarak açıklanıyor.

BATARYASI 30 DAKİKADA YÜZDE 80 DOLUYOR

Yapılan açıklamaya göre, Solterra’da ön ve arka akslar, güç ve hızlı tepki ile doğrusal hızlanma sağlayacak şekilde anında tork sunan her biri 80 kW güce sahip biri önde diğeri arkada yer alan 2 adet elektrik motora sahip.

Toplam 160 kW (218 PS) güç ve 338 Nm maksimum tork sunan dual motor, 6.9 saniyede aracı 0'dan 100 km/s hıza taşıyor.

Solterra’nın maksimum DC şarj gücü 150 kW, AC şarj gücü ise 7 kW olarak açıklandı. Sol ön çamurluk üzerinde Tip 2 ve CCS2 şarj girişlerin yer aldığı Solterra’da, Mod 2 ve Mod 3 olmak üzere iki adet AC şarj kablosu ücretsiz olarak sunuluyor.

150 kW kapasiteli DC hızlı şarj, bataryayı 30 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaştırırken, AC şarj ile ise yüzde 100 kapasiteye 9.5 saatte ulaşılıyor.