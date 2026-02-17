Şubat araba kampanyaları 2026: Kampanyalı araç modelleri ve ödeme tablosu
Şubat ayı süresince geçerli olan sıfır araç kampanyaları sürüyor. Otomotiv markaları, araç satın almak isteyenler için yüzde 0 faizli kredi imkânları, farklı vade seçenekleri ve peşin ödemelere özel indirim alternatifleri sunuyor. İşte, 2026 Şubat dönemine ilişkin otomobil kampanyaları ve detaylı ödeme tablosu…
ALFA ROMEO
Alfa Romeo Junior Ibrida / Ibrida Speciale / Speciale+
250 bin TL’ye varan takas desteği
Alfa Romeo Junior Elettrica (Speciale / Speciale+)
115 bin TL’ye varan takas desteği
Alfa Romeo Junior Elettrica (Speciale+)
300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi
OPEL
Opel Corsa Elektrik (GS donanım)
300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Combo
450 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Combo Cargo
600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Zafira
600 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
Opel Vivaro Cargo Ultimate (5.3 m³)
450 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Vivaro Cargo Ultimate XL (6.1 m³)
600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Vivaro City Van
600 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
Opel Movano
600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
OPEL
Opel Corsa (manuel şanzımanlı Edition)
150 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Corsa (diğer tüm versiyonlar)
300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Astra
300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Frontera Hybrid
150 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Frontera Elektrik
300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Mokka
300 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi
Opel Grandland Hybrid
İşletmelere özel 400 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi
CHERY
Chery TIGGO7 (Prestige 4x2 – 2025 model yılı)
Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
Chery TIGGO7 (Prestige 4x4 – 2026 model yılı)
2.391.000 TL kampanyalı fiyat
Chery TIGGO7
2 milyon 270 bin TL’den başlayan şubat ayına özel fiyat
CHERY
Chery TIGGO8 (Prestige – 2025 model yılı)
Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
Chery TIGGO8 (Prestige – 2025 model yılı)
2 milyon 698 bin TL’den başlayan fiyat
Chery SUV modelleri (tümü)
5 yıl veya 150.000 kilometre garanti
MERCEDES BENZ
Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG
3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz
Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain
3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,45 faiz
Mercedes-Benz GLC 180 Coupé AMG
3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz
Mercedes-Benz E 180
4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,75 faiz
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC
4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,15 faiz
Mercedes-Benz Vito
1.000.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz
Mercedes-Benz Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4
500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %2,59 faiz
Mercedes-Benz Sprinter
1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz
Mercedes-Benz EQV
1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz
Mercedes-Benz eSprinter
12 ay vadeli 1.000.000 TL krediye %0 faiz
Mercedes-Benz Certified araçlar
600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz
MG
MG HS Luxury
Anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL
MG7
500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim
MG
MG7 Excellence
2 milyon 950 bin TL (nakit indirimli fiyat)
MG7 Excellence Red Edition (kırmızı Alcantara iç döşeme)
3 milyon 80 bin TL (nakit indirimli fiyat)
FIAT
FIAT Scudo Van
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Scudo Combi / Combimix
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Ulysse
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Doblo Combi
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Doblo Cargo
750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
NISSAN
Nissan (3-5 yaş arası modeller)
Yetkili serviste %20 indirim
Nissan (5-7 yaş arası modeller)
Yetkili serviste %25 indirim
Nissan (7 yaş ve üzeri modeller)
Yetkili serviste %30 indirim
Nissan (3 yaş üzeri – bakıma gelen veya 20.000 TL üzeri harcama yapan)
7/24 geçerli 1 yıl süreli yol yardım hizmeti hediyesi
Nissan Orijinal Aksesuarlar
Tüm orijinal Nissan aksesuarlarında %30 indirim
FIAT
FIAT Ducato Van
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Ducato Minibüs (16+1)
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Ducato Kamyonet
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
PEUGEOT
PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)
Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği
PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)
Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği
PEUGEOT 2008
Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı
PEUGEOT E-2008
Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi
PEUGEOT 5008 GT
Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı
PEUGEOT E-5008 Allure
Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı
PEUGEOT E-208
Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi
PEUGEOT
PEUGEOT Rifter (manuel şanzımanlı Allure)
Bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi
PEUGEOT Rifter (otomatik şanzımanlı Allure ve GT)
Bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi
PEUGEOT Partner Van
600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Expert Van
600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Expert Traveller
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Boxer Minibüs
1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
CITROËN
Citroën Ë-C3 (2025 model)
250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën C4 (benzinli versiyonlar – 2025 model)
150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim
Citroën C4 X (MAX donanım – 2025 model)
150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim
Citroën C3 Aircross
300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Ë-C3 Aircross
300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Berlingo Kombi
600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
CITROËN
Citroën Berlingo Van
500 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Spacetourer
600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Jumpy Van
750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Jumper 3.5T
750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Ami
270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi