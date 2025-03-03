Şubat ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Şubat ayı enflasyon rakamları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Mart ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması için bekleyişe geçti. Yılın ikinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli zammı için iki aylık enflasyon oranı ortaya çıkmış olacak. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2025 Şubat ayı enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi…
Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Mart ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın ikinci enflasyon verisi ile Mart ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2025 Temmuz zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
2025 Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Şubat ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.
OCAK AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.