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Şubat ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),şubat ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,59 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.23 arttı

Şubat ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,04, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,64, işçilik endeksi yüzde 19,73 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 28.23, AYLIK YÜZDE 0.12 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,19 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,61, işçilik endeksi yüzde 20,05 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 25.38 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0.56 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,56 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,81 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,05 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,55, işçilik endeksi yüzde 18,54 arttı.

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