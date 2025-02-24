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        Haberler Bilgi Ekonomi Şubat enflasyon beklenti tahmini anketi paylaşıldı! TÜİK 2025 Şubat enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Şubat ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı!

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Şubat ayına ait enflasyon verilerini açıklamasına kısa bir süre kala, milyonlarca vatandaş gözünü bu kritik duyuruya çevirdi. Açıklanacak enflasyon oranları, emekli ve memur maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'yle belirlenen enflasyon beklentileri de ekonomik tahminlere ışık tutarken, bu verilerin piyasalara nasıl yön vereceği merakla bekleniyor. İşte merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 21:29 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:48
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        Şubat ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması yaklaşırken, Türkiye’de ekonomik gündem hareketlenmeye başladı. TÜİK’in duyuracağı enflasyon oranları, maaş zamlarından sosyal yardımlara, kira artışlarından piyasa beklentilerine kadar birçok alanda belirleyici olacak. Özellikle Merkez Bankası’nın enflasyon beklenti anketinden çıkan verilerle şekillenen tahminler, kamuoyunun dikkatini çekerken, açıklanacak rakamların ekonomik dengelere nasıl yansıyacağı büyük önem taşıyor. İşte 2025 Şubat ayı enflasyon oranına dair son gelişmeler…

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        ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39’unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35’inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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