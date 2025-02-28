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        Haberler Bilgi Ekonomi Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2025 Şubat TÜİK Şubat enflasyonu ne olur, TCMB ve AA Finans beklenti anketi ne diyor?

        Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TCMB ve AA Finans beklenti anketi ne diyor?

        Şubat ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından haftaya açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde; geçen ay yüzde 2,65 olan Şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Öte yandan, AA Finans beklenti anketinde Şubat enflasyonunun yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer alacağı tahmin edildi. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:44
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        Yerel pisayalarda gözler, Şubat enflasyon rakamlarını açıklayacak olan TÜİK'e döndü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ardından AA Finans da beklenti anketi yayınladı. Ankete katılan ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, ekonomistler bu ay ne bekliyor?

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        ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        AA FİNANS ŞUBAT ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, Ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

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        TCMB ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39’unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35’inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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