Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira zammı ile ev ve işyeri zam oranı ne kadar olacak?

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği şubat ayı kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kira sözleşmelerine uygulanacak yıllık artış oranları hesaplanacak ve kiracılar ile ev sahipleri arasında uygulanacak zam miktarı belirlenecek. Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştı. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olur? 2026 Şubat ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?