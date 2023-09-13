Başakşehir’de 5 gün önce meydana gelen olayda C.Y.’nin evinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayın ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Kısa sürede şüphelilerin yaya kaçtığı tespit edildi. Peşlerine düşen polis kovalamaca sonucu Şeyma U (21), Ayşe Ç. (25), Ebru U. (23), S.T.(13) ve Y.Ç. (17) adlı şüphelileri yakaladı.

SUÇ KAYITLARI ŞAŞIRTTI

Ortaya çıkan suç kayıtları ise şaşırttı. Şeyma U.’nun 82, Ebru U.’nun 74, Ayşe Ç.’nin 23, 17 yaşındaki Y.Ç.’nin 17 ve 13 yaşındaki S.T.’nin 1 suç kaydı olmak üzere toplam 197 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık olaylarında dikkat çekmemek için iyi giyinerek aile görünümü veren 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.