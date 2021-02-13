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HaberlerGündem3. SayfaSUÇ MAKİNESİYDİ! Son dakika... 20 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Aranıyordu!
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Suç makinesiydi! 20 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Aranıyordu!

Adana’da silahlı yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ile 82 bin 500 lira para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan Arzu İzci (42) yakalandı

SUÇ MAKİNESİYDİ! Son dakika... 20 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Aranıyordu!
İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, silahla yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ve 82 bin 500 TL para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan Arzu İzci’nin (42) Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre adresi belirlenen Arzu İzci, yapılan baskında polis ekiplerince yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzci, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.

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