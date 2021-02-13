Suç makinesiydi! 20 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Aranıyordu!

İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, silahla yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ve 82 bin 500 TL para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan Arzu İzci’nin (42) Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre adresi belirlenen Arzu İzci, yapılan baskında polis ekiplerince yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzci, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.