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Suçluluk psikolojisinden nasıl çıkılır?

Suçluluk hissi insanların bilmeden veya bilerek yaptığı hatalardan doğmaktadır. İnsanız herkes hata yapar ve kendine her zaman şans tanımalıdır. Ama siz kendinizi yaptığınız herhangi bir olaydan dolayı sorumlu tutup suçlu hissediyorsanız ve bu artık takıntı haline geldiyse bu haberi dikkatle okuyun. İşte suçluluk psikolojisinden çıkmanın yolları...

Suçluluk psikolojisinden nasıl çıkılır?

Suçluluk duygusu başa çıkılması oldukça zor olan bir durumdur. Eğer oluşan bu yoğun duygular gün geçtikçe daha baskın bir hale gelmeye başlamışsa ve sağlığınıza etkiliyorsa; çok ciddi bir hale gelmeye başlamış demektir. Öncelikle böyle bir durumda bilmeniz gereken en önemli şey; herkesin hata yapabileceği ve bu hataların affedilebileceğidir. Yapılan hataları, pişmanlıkları kafanızda büyük bir olay haline getirerek sürekli üstünde düşünmeniz sizin sadece kendinize zarar vermenize neden olmaktadır.

Bu yüzden oluşan bu gibi durumlarda yapmanız gereken şunlar olmalıdır;

  • Yaşadığınız suçluluk hissinin nerede başladığını tespit edin; suçluluk hissinizin meydana geldiği durumları not ederek, bir kenara kaydedin. Sonrasında sizin bu durumun nerede başladığını bulmanıza yardım olacaktır. Eğer aldığınız notlarda baskın çıkan suçluluk hissi oluşuyorsa; bu olay hissin başladığı yer demektir.
  • Oluşan duyguyu değerlendirin; suçluluk hissinin oluştuğu olayı düşünerek, kendinizi ne kadar hatalı ve suçlu hissettiğinizi anlamaya çalışın. Böylece bu hissin temeline inmiş olacaksınız.
  • Yapılan bir durum sonucu oluşan suçluluk hissini nasıl düzelteceğinizi düşünün; bu hissin oluşmasının altında yatan davranışı düşünerek neye karşı yapılmışsa; düzeltebileceğiniz senaryolar tasarlayın ve not alın. Yapılan hatalar ölümcül değilse; telafi edilemez diye bir şey yoktur.

Bu yöntemleri uyguladıktan sonra vardığınız sonucu mutlaka birileriyle paylaşın. Sizi anlayan yakın bir arkadaşınız veya size psikolojik destek sağlayan danışmanınız olabilir. Duygularınıza son vermek için vardığınız sonucun içinden çıkmanız gerekmektedir.

En önemli ve son nokta ise; sizi suçluluk hissine iten bu davranışı kabullenip, kendinizi affedin.

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