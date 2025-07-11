Sude'yi hayattan koparan kaza!
Muğla Fethiye'de acı bir kaza meydana geldi. Olayda devrilen motosikletteki 25 yaşındaki Sude Koyuncu hayatını kaybederken, sürücü Soner Kütahya yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletteki Sude Koyuncu (25) öldü, sürücü Soner Kütahya yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Soner Kütahya'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Sude Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Koyuncu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralanan motosikletin sürücüsü Kütahya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Kütahya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.