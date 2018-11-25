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Sosyal medya hesabından kızıyla çekildiği bu pozu paylaşan Ovalı altına şu notu düştü; Mis kokulu melek kızım, süt reçelim, kar topum, lokumum, pamuk şekerim, yosun gözlüm, her şeyim..Melekler olsun hep hayatında...