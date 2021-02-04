"ÇOCUK BİZİ KENETLEDİ"

Ovalı, kızının dünyaya gelmesinin ardından evliliğinde değişen şeylere de değinerek, "Çocuk bizi daha da kenetledi, güçlendirdi. Aile olmak çok kıymetli. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım" demişti.

Oyuncu, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusunu ise "Çocuk geleceği zamanı kendi seçer" şeklinde cevaplamıştı.