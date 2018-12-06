Şükrü Başdeğirmen kimdir? sorusu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasıyla gündeme geldi. AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in hayatından detaylar haberimizde.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

Şükrü Başdeğirmen 1962 yılında Isparta’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamlayan Şükrü Başdeğirmen, İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapmıştır. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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