Sular çekilince ortaya çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Koyu'nda aniden çekilen deniz suyu Mydos kentine giden 3 bin 500 yıllık Kral Yolu'nu ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

"TAVŞAN ADASI'NA YÜRÜYEREK GİTTİLER"

Vatandaşlar suların çekilmesiyle 150 metre uzunluğundaki ve 2.5 metre genişliğindeki Kral Yolu'ndan antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na çıplak ayakla yürüme imkanı buldu.

Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet Koyu'nda da deniz suyunun çekildiği gözlendi. Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi.

1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi.