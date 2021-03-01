Sular çekilince ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamSular çekilince tarihi Kral Yolu ortaya çıktı - Haberler
ABONE OL

Sular çekilince tarihi Kral Yolu ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık Kral Yolu'nu yeniden ortaya çıkardı. Vatandaşlar suların çekilmesiyle Kral Yolu'ndan antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na çıplak ayakla yürüme imkanı buldu

Sular çekilince tarihi Kral Yolu ortaya çıktı - Haberler
Sular çekilince ortaya çıktı
0:00 / 0:00
DHA

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Koyu'nda aniden çekilen deniz suyu Mydos kentine giden 3 bin 500 yıllık Kral Yolu'nu ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

"TAVŞAN ADASI'NA YÜRÜYEREK GİTTİLER"

Vatandaşlar suların çekilmesiyle 150 metre uzunluğundaki ve 2.5 metre genişliğindeki Kral Yolu'ndan antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na çıplak ayakla yürüme imkanı buldu.

Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet Koyu'nda da deniz suyunun çekildiği gözlendi. Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi.

1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kraliçe'den misilleme! Prens Harry ve Meghan Markle ile aynı gün ekrandalar - Haberler
YAŞAMKraliçe'den misilleme! Aynı gün ekrandalar
Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? 2021 Kadınlar Günü ne zaman, resmi tatil mi?
YAŞAMKadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Dinlenmek için oturduğu kayada buldu! 70 milyon yıllık - Haberler
YAŞAMDinlenmek için oturduğu kayada buldu...
Anja Kallenbach Almanya'nın en güzel kadını seçildi
YAŞAMİşte Almanya'nın en güzel kadını!
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı
YAŞAMKırmızı halı bu yıl bambaşkaydı!
Süper Loto sonuçları 28 Şubat 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları
28 Şubat Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM28 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 1 Mart 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto sonuçları
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı!
MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları | Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!
YAŞAMŞans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!