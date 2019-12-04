Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Aralık Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Fatih, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinde 4 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zeytinlik Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-04 08:59:02.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyyid Ömer Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-04 08:36:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferahevler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-04 09:25:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sümer Mah,Nuripaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-04 09:00:39.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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