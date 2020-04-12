Süleyman Soylu neden istifa etti? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından 2016 yılından beri yürüttüğü görevinden bugün istifa etti. İşte, Süleyman Soylu'dan istifa açıklaması...



SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma gecesi 31 ilde yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı başlamadan önce oluşan görüntülerin sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek görevi bıraktığını duyurdu. Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler,

mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun...

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu (21 Kasım 1969, İstanbul),50 yaşında. Türk siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. 2015-2016 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmadan önce 2008-2009 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 31 Ağustos 2016 tarihinde Efkan Ala'nın istifa etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi aslen Trabzon Of ilçesi Çamlıköy'dendir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamladı. Lise öğrenimini Plevne Lisesi'nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek kariyerine ilk olarak 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989'da okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir.