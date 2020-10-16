Süleymaniye Kış Sporları Turizm Merkezi'ne 12 milyon lira ödenek sağlandı

AA

Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, 2010'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizm bölgesi" ilan edilen Süleymaniye Mahallesi'ne yapılacak kış sporları turizm merkezi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 12 milyon liralık kaynağın kendilerine aktarıldığını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Gümüşhane ziyaretinde belirttiği üzere kaynak aktarımının gerçekleştiğine işaret eden Taşbilek, "Söz konusu kaynağı ilimize tahsis ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Tahsis edilen kaynakla, Süleymaniye Kış Sporları Turizm Merkezi'nin altyapı çalışmalarını, günübirlik kullanım alanlarını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilimize tahsis ettiği teleferiğin pist alanına kurulum altyapısını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Taşbilek, Süleymaniye Kış Sporları Turizm Merkezi'nin kentin turizmini geliştirecek çok önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Hazırlattığımız master plan çerçevesinde kış sporları turizm merkezimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımızın destekleriyle tamamlama, ilimize ve ülkemize bir değer olarak kazandırma gayretinde olacağız. Bu vesileyle, Süleymaniye Kış Sporları Turizm Merkezi için ödenek tahsis eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hem kayak pistlerinde kullanılacak teleferiği ilimize tahsis eden hem de '10 Bin Pota' projesi kapsamında ülkemize örnek olacak 35 semt sahasını ilimize kazandıran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na değerli Gümüşhaneliler adına teşekkür ediyorum."