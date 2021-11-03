Hint filmi olan Sultan filmi televizyonda yayınlanınca seyirciler tarafından merak edildi. İşte Sultan filmi oyuncuları ve konusu...
SULTAN FİLMİ KONUSU
Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.
SULTAN HİNT FİLMİ OYUNCULARI
Marrese Crump - Marrese
Salman Khan - Sultan Ali Khan
Anushka Sharma - Aarfa
Randeep Hooda - Sultan's Coach
Marko Zaror - Marcus
Amit Sadh - Sultan's brother
Tyron Woodley - Wrestler
Brahim Achabbakhe - Brahim
Ron - Ron Smoorenburg
Pilot - Björn Freiberg
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