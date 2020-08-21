Sultan oyuncuları kimler? Sultan filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinemk isteyen izleyicilerin gündeminde. Sultan filmi ilk olarak 2016 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Sultan filmi hakkındaki ayrıntılar haberimizde.

SULTAN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar'ın yer aldığı filmin yapımcılığını ve senaryosunu Aditya Chopra üstleniyor. Filmin başrollerinde Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh yer alıyor. Filmin müziklerini ise Vishal-Shekhar üstleniyor.

SULTAN FİLMİNİN KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.