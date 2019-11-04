Sultan, Hun'u yalnız bırakmadı

119 sinema filmi ve TV dizisinde başrol oynayan Ediz Hun, 56 yıllık kariyerinde ilk kez bir tiyatro oyunda rol aldı. 'On Küçük Zenci'de sahneye çıkan Hun'u özel gününde Türkan Şoray yalnız bırakmadı. Şoray, oyunun bitiminde kuliste ziyaret ettiği Ediz Hun'u tebrik etti.

Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından olan 'On Küçük Zenci'de Ediz Hun'a Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş eşlik etti.