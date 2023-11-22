Sultan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'da Kağıthane ilçesinde 14 Ocak'ta, barışmayı reddeden eşi Sultan Barut'u (27) bıçaklayarak öldüren Şener Barut'un (28) cezası belli oldu.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şener Barut ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Sultan Barut'un annesi, babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada müşteki anne ile baba, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık Şener Barut'un cezalandırılmasını talep etti.

"DIŞARIDA KADINA VURSAN DARP EDİYORLAR"

Bu olaylar olduğu için çok üzgün ve pişman olduğunu söyleyen sanık Barut savunmasında, "Bu olayın olması çocukları elimden tamamen kaybetmeme sebep oldu. Benim Zonguldak'tan gelme amacım tamamen çocuklarımı almaktı ve çocuklarımın da annesiz büyümemesi için, eşimin de kötü yola düşmemesi için çaba sarf etmekti. Kendimi kaybetmiştim, bir anlık öfkeydi. Olay yerinden tepki görmemek için, korktuğum için kaçtım çünkü dışarıda kadına vursan darp ediyorlar. Korktum ve karakola sığındım. Eşimle defalarca barışmak istedim, ondan başka kimsem yoktu. Beni sevdiğini biliyordum, bana zarar gelmesini istemiyordu. Bıçağı da bu yüzden aldım, amacım 'ben sensiz yaşayamam' diyerek onu korkutmak ve kendime batırmaktı. Tartışma çıkınca, anneme ve ölmüşlerime küfür edince bir anlık öfkeye kapıldım. Pişmanım" şeklinde konuştu.

"BU OLAYLARIN BURAYA GELMESİNİ İSTEMEZDİM"

Daha sonra son sözü sorulan sanık, ‘’Pişmanlığımı belirtmek isterim, bu olayların gerçekten buraya gelmesini hiç istemezdim. Çocuklarımı, eşimi kazanmak amacıyla çalışıyordum. Bu olayların buraya geleceğini bilseydim İstanbul’a adım atmazdım’’ dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şener Barut’u ‘kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI KARARA KARŞI OY KULLANDI

Ayrıca mahkeme başkanı, sanığın olaydan önce yaptığı internet yayınını ve yayınla bağlantılı olarak bir süre geçtikten sonra marketten bıçak satın almasını ve eyleme gitmesini bir bütün olarak değerlendirerek sanık hakkında ‘tasarlama’ suçunun da uygulanması gerektiğini düşündüğünü belirterek verilen karara karşı oy kullandı.

"KIZIMIN KANI YERDE KALMADI, ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşmanın ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan ölen Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç, "Adalet yerini buldu. Bu şahıs içeride yatsın, benim için çok güzel oldu. Hiç yoktan kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.