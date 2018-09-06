Habertürk Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında çoğunluğu Alman uyruklu 10 turistin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığı Sultanahmet canlı bomba saldırısıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.



YPG BÖLGESİNDEN GEÇMİŞ



Terör polisi, canlı bomba Nabil Fadli'nin dikkat çekmemek için YPG bölgesini geçerek Şanlıurfa'dan yurda giriş yaptığını tespit etti. Otobüsle önce Ankara'ya daha sonra da ani bir karar değişikliğiyle İstanbul'a gelen Suriye uyruklu Nabil Fadli, 12 Ocak 2016 günü Sultanahmet Meydanı'nda canlı bomba saldırısı düzenledi.



'HAYALET' KAÇMIŞTI



Yürütülen soruşturmada, canlı bomba saldırısını yapan hücrenin DEAŞ'ın Arap ‘emni' hücresi olduğu tespit edildi. Canlı bomba Nabil Fadli'nin Şanlıurfa sınırından Türkiye'ye girişini sağlayan kişinin ise ‘hayalet' olarak bilinen Suriye uyruklu A.H.H. olduğu belirlendi. Şanlıurfa'da bir işyeri de bulunan A.H.H.'nin Sultanahmet patlamasının ardından kaçarak Suriye'ye gittiği tespit edildi.

CANLI BOMBA NABİL FADLİ



TÜRKİYE'YE GİRER GİRMEZ YAKALANDI



Nabil Fadli'nin kullandığı canlı bomba yeleğini de Türkiye'ye sokarak karayolu ile İstanbul'a gönderen kişi olduğu belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısının en kilit ismi DEAŞ'ın Arap ‘emni' hücresinin hayalet ismi A.H.H.'nin Gaziantep'e geldiğini tespit etti. A.H.H. Gaziantep'te gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir kimlik belgesine ulaşılamadı.



TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ



A.H.H.'nin Nabil Fadli ve olayda kullanılan canlı bomba yeleğini Şanlıurfa'dan yurda sokarak İstanbul'a gönderdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Suriye uyruklu A.H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



EMNİ NEDİR?



DEAŞ adına verilen her türlü suikast ve bombalı saldırı talimatını büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleştirebilecek kabiliyette olan kişilere ‘emni' deniliyor. DEAŞ terör örgütü, ‘emni' yapılanmaları, ‘Arapça konuşanlar', ‘Türkçe konuşanlar', ‘Rusça konuşanlar' , ‘İngilizce konuşanlar' vs. şeklinde yapılanıyor.

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