Sultanbeyli Kaymakamlığı, sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor

AA

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyo-ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak için salgının görüldüğü ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın destekleriyle kendilerine gelen talepleri sonuçlandırdıklarını belirtti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Kubilay, vakfın 11 Mart'tan itibaren 3 bin 338 haneye 1 milyon 276 bin 250 lira nakdi yardım, 260 haneye de 26 bin 227 lira tutarında hijyen kiti ve gıda paketi yardımı yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi 12 bin 605 haneye biner lira olmak üzere toplam 12 milyon 605 bin lira yardım evlerinde teslim edildi. İhtiyaç sahibi ailelerimiz evlerinde kalarak e-devlet üzerinden veya telefonla vakfımıza yardım başvurusunda bulanabilir. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 30 Nisan tarihine kadar ilçemizde toplam 16 bin 203 haneye 13 milyon 907 bin 477 lira yardım evlerinde ulaştırılmıştır."