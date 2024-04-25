Sultangazi'de bodrum katında korkutan yangın

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası dumandan etkilenen iki kişi ambulansta tedavi edilirken, dairede hasar meydana geldi.

BODRUM KATINDAN ALEVLER YÜKSELDİ Yangın, saat 02.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 104. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce komşularını uyandırdı ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. REKLAM