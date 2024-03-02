Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama meydana geldi
Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor
Giriş: 02.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:09
Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi.
Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi.
BÖİLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ