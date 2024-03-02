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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama meydana geldi

        Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama meydana geldi

        Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:09
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        Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama
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        Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

        Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi.

        BÖİLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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        #sultangazi
        #doğalgaz patlama
        #haberler
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