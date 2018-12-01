Kuyumcu neye uğradığını şaşırdı

Sultangazi'de akşam saatlerinde kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden Hasan K., ara sokakta Gürcistan uyruklu olduğu öne sürülen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı. Hasan K.'nin elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.

Hasan K.'nın evine yakın gerçekleşen olayda bir araçla önünü kesen soyguncular, araçtan inerek kuyumcuya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Hasan K.'nın imdadına polis yetişti.DHA'nın haberine göre, 4 soyguncuyu daha önce gerçekleşen başka bir olaydan dolayı takibe alan polis, yüzü maskeli soyguncuların kuyumcu Hasan K.'ya saldırmasının ardından harekete geçti.Polisi fark eden Gürcistan uyruklu soyguncular, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı. Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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