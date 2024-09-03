Sultangazi'de okullara bakım desteği

İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Oyun alanlarının bakım ve tamirinin yanı sıra, çocukların keyifle zaman geçirmesi için oyun çizgileri yapıldı. Çocukların sporla iç içe olması için voleybol ve basketbol alanlarının bakımı gerçekleştirildi.

Oyun fileleri yenilenirken, sahalarda zemin boyandı. Banklar tamir edilirken, yeşil alanlara toprak ve bitki dikimi yapıldı. Ortak alanlar tazyikli suyla yıkanarak daha hijyen hala getirildi.

Okulların fiziki kalitesini artırmak için boya desteğinde bulunuldu. Badana çalışmalarında kullanılması için toplamda 42 bin kilogram boya verildi.