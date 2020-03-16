DHA

İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde iki ayrı mahallede silahlı saldırı düzenlendi. İlk olay Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir türkü evinde yaşandı.

İHA'nın haberine göre, henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişi cadde üzerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı baskın düzenledi. İlk başta bir mekana giren ismi öğrenilemeyen saldırgan, orada havaya ateş açarak uzaklaştı. Ardından caddenin sonunda bulunan başka bir türkü evinde giren ve elindeki uzun namlulu silahla mekanı basan saldırgan, mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Hızlıca dışarı çıkarken de kendini dışarı atanları sokak ortasında vuran şahıs, 6 kişiyi yaraladı.

OLAYIN ARDINDAN KAVGA ÇIKTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisinin de geldiği olayda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada mekan sahipleri içeri girmek istedi. Kalabalık grup içinde bazı kişiler polis ekipleriyle tartışma yaşayınca gergin anlar yaşandı. Olay sonrası geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri kan donduran olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAHVEHANEYE KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'nın haberine göre, ,yüzü maskeli bir kişi ise bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Olay, geçen salı günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede yaşanan olayda yüzünü kar maskesi ile kapatan bir kişi kahvehanenin önüne geldikten sonra yanında getirdiği silahla kahvehaneye doğru rastgele ateş etmeye başladı. İçeride çok sayıda kişinin olduğu sırada yaşanan saldırıda kimse yaralanmazken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme yerden çok sayıda boş mermi kovanı topladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.