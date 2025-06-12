Sultangazi'de yangın
Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 12.06.2025 - 21:59 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:03
Sultangazi'de Sultançiftliği Mahallesi 2854. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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