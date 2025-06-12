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        Sultangazi'de yangın

        Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 21:59 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:03
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        Sultangazi'de yangın
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        Sultangazi'de Sultançiftliği Mahallesi 2854. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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