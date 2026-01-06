Habertürk
Habertürk
        Sultangazi'de iki iş yerinde yangın | Son dakika haberleri

        Sultangazi’de iki iş yerinde yangın

        İstanbul Sultangazi'de halı yıkama ve marangoz olarak kullanılan iki iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 05:10 Güncelleme: 06.01.2026 - 05:10
        Olay, saat 01.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi 2723 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan tek katlı halı yıkama ve marangoz olarak kullanılan bitişik iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler giderek büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki iş yerinde de maddi hasar oluştu.

