Sultangazili kadınlara Boğaz turu

Sultangazi Belediyesi, kadınlara özel Boğaz turu başlattı. Sultangazi'den servisle alınan kadınlar, Fatih ilçesinin Haliç kıyısındaki Balat semtinden vapura bindirildi.

Yeşilin farklı tonlarıyla buluşan Boğaz'ın masmavi sularının ve eşsiz manzarasının tadını çıkaran kadınlar, eğlenceli bir gün geçirdi. Tura katılan kadınlara simit ve çay ikramı yapıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tura ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Komşularımız çeşitli faaliyetlere katılabilsin, günlük yaşamın stresine bir nebze de olsa ara versin diye birçok etkinlik düzenliyoruz. Sıcak yaz günlerinde vapur gezisinin keyifli olacağını düşünerek kadınlarımıza özel boğaz turlarını başlattık.

İstanbul manzarası ve doğasıyla eşi benzeri olmayan bir şehir. Komşularımızın da bu eşsiz manzaraya bir kez de bizimle şahitlik etmesini istedik. Bu yıl akşam saatlerinde ve pazar günü de tur düzenliyoruz ki çalışan kadınlarımız da katılabilsin. Boğaz turlarına yoğun bir talep var. Tüm komşularımızı bekliyoruz."