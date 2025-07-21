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        Sultangazili Belediyesi'nden kadınlara yönelik Boğaz turu

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, Megakent'in eşsiz manzarasına karşı kadınlara özel Boğaz turu başlattı. Çalışan kadınların da tura katılabilmesi için bu turların akşam saatlerinde de düzenleneceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:28
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        Sultangazili kadınlara Boğaz turu
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        Sultangazi Belediyesi, kadınlara özel Boğaz turu başlattı. Sultangazi'den servisle alınan kadınlar, Fatih ilçesinin Haliç kıyısındaki Balat semtinden vapura bindirildi.

        Yeşilin farklı tonlarıyla buluşan Boğaz'ın masmavi sularının ve eşsiz manzarasının tadını çıkaran kadınlar, eğlenceli bir gün geçirdi. Tura katılan kadınlara simit ve çay ikramı yapıldı.

        Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tura ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Komşularımız çeşitli faaliyetlere katılabilsin, günlük yaşamın stresine bir nebze de olsa ara versin diye birçok etkinlik düzenliyoruz. Sıcak yaz günlerinde vapur gezisinin keyifli olacağını düşünerek kadınlarımıza özel boğaz turlarını başlattık.

        İstanbul manzarası ve doğasıyla eşi benzeri olmayan bir şehir. Komşularımızın da bu eşsiz manzaraya bir kez de bizimle şahitlik etmesini istedik. Bu yıl akşam saatlerinde ve pazar günü de tur düzenliyoruz ki çalışan kadınlarımız da katılabilsin. Boğaz turlarına yoğun bir talep var. Tüm komşularımızı bekliyoruz."

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