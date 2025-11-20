Sultanlar Ligi'ndeki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi!
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Giriş: 20.11.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:30
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Daikin'i konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenebahçe Medicana, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Galatasaray Daikin ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
1. Set: 27-25
2. Set: 22-25
3. Set: 25-23
4. Set: 25-27
5. Set: 15-11
