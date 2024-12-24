Sulu köfte tarifi: Evde pratik ve nefis sulu köfte nasıl yapılır?

Sulu köfte, Türk mutfağının sevilen tariflerinden biri olup, hem lezzetli hem de besleyici bir ana yemektir. Küçük köfteler, sebzeler ve baharatlarla harmanlanarak hazırlanan bu yemek, pratik bir şekilde hazırlanabilir. Çocuklar için de ideal bir yemek olan sulu köfte, yanında pilav ve yoğurtla harika bir uyum sağlar. Bu yazımızda sulu köfte yapımına dair pek çok detayı sizlerle paylaşacağız.

Sulu Köfte Malzemeleri Köfte İçin: 400 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı pirinç (yıkanmış)

1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon Sosu ve Sebzeler İçin: REKLAM 1 adet büyük boy patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Sulu Köfte Nasıl Yapılır? Sulu köfte pek çok kişinin severek tükettiği bir yemektir. İşte sulu köfte tarifi: Geniş bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, yıkanmış pirinç, ince doğranmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Harcın iyice karıştığından emin olun.

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler oluşturun.

Köfteleri un serpilmiş bir tabağa koyun ve hafifçe unlayarak birbirine yapışmasını önleyin.

Patatesi ve havucu soyup küp küp doğrayın.

Bir tencereye sıvı yağı ekleyip ısıtın ve doğranmış havuçları 2-3 dakika kadar kavurun.

Patatesleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Tencereye 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine 5 su bardağı sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra hazırladığınız köfteleri tencereye ekleyin.

Tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika kadar köfte ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sulu köfte yapımı kolay ve zahmetsiz bir yemek olmasına karşın aşağıdaki püf noktalarına dikkat etmek yemeği daha lezzetli hale getirecektir. İşte sulu köfte yapılışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

REKLAM Köftelerin dağılmaması için harcı iyice yoğurun ve köfteleri unlayın.

Daha zengin bir lezzet için sıcak su yerine et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz.

Sebzeleri isteğinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bezelye ekleyerek yemeği daha renkli hale getirebilirsiniz. Ekşili Terbiyeli Sulu Köfte Tarifi Ekşili terbiyeli sulu köfte, köftenin zengin lezzetiyle limonlu terbiyenin ferahlığını bir araya getirerek eşsiz bir tat sunar. Hem hafif hem de besleyici olan bu yemek, özellikle kış sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Malzemeler Köfte İçin: 400 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı pirinç (yıkanmış)

1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon Sebzeler İçin: 1 adet büyük boy patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

5 su bardağı sıcak su Terbiyesi İçin: 1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1 adet limonun suyu

1 çay bardağı su Ekşili Terbiyeli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?