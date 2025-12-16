Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sumak nerelerde, hangi yemeklerde kullanılır? Sumak nasıl tüketilir? ymk

        Sumak nerelerde, hangi yemeklerde kullanılır? Sumak nasıl tüketilir?

        Anadolu mutfağının o kendine has ekşimsi tadı... Kebabın yanında gelen ince kıyılmış soğan salatasının olmazsa olmazı, rengiyle iştah kabartan o yakut kırmızısı baharat... Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve sağlığa faydalarıyla da sıkça konuşulan bu baharat, sadece bir lezzet verici değil, aynı zamanda güçlü bir şifa deposudur. Pek çok kişinin aklında ise, bu eşsiz tadın sadece salatalarda mı yoksa tencere yemeklerinde de mi kullanılabileceği gibi sorular, yani "Sumak nerelerde, hangi yemeklerde kullanılır?" sorusu yer almaktadır. İşte sofraların kırmızı mucizesine dair bilmeniz gereken detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sumak hangi yemeklerde kullanılır?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk mutfağı başta olmak üzere Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarında yüzyıllardır kullanılan bu baharat, limonun bulunmadığı zamanlarda veya limonun keskinliğinin istenmediği durumlarda yemeklere ekşilik katmak için tercih edilen en doğal yöntemlerden biri olmuştur. Yabani bir bitkinin meyvelerinden elde edilen ve kurutulup öğütülerek sofralarımıza gelen bu lezzet, doğru kullanıldığında yemeklerin tadını bir üst seviyeye taşır. Et marinasyonundan salata soslarına, sıcak tencere yemeklerinden soğuk mezelere kadar geniş bir kullanım alanı olan bu baharatın mutfaktaki yerini, faydalarını ve farklı tüketim şekillerini bu yazımızda sizler için inceledik. Lezzetli tarifler ve sağlık ipuçları için okumaya devam edin...

        REKLAM

        SUMAK NEDİR VE MUTFAĞIMIZDAKİ YERİ

        Sumak, çalı görünümündeki bir bitki olan Rhus cinsine ait ağaççıkların meyvelerinden elde edilen, kırmızımsı mor renkte ve mayhoş, limonumsu tatta bir baharattır. Genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile özdeşleşmiş olsa da Türkiye'nin, İran'ın ve Akdeniz havzasının pek çok yerinde kendiliğinden yetişebilen yabani bir bitkidir. Mercimeği andıran küçük meyveleri toplandıktan sonra kurutulur ve genellikle bir miktar sofra tuzu ile karıştırılarak öğütülür. Ortaya çıkan bu toz, mutfaklarda limonun en güçlü alternatifi olarak yerini alır. Rengi ne kadar canlı ve kırmızıysa tazeliği ve kalitesi o kadar iyidir. Sadece bir baharat değil, aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve "süper gıda" kategorisinde değerlendirilir.

        SUMAK HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

        Bu baharatın kullanım alanı sanılanın aksine sadece kebapçıların soğan salatası ile sınırlı değildir. Özellikle yağlı et yemeklerinin ve kebapların yanında sunulan garnitürlerde kullanılmasının temel sebebi, ekşimsi yapısının yağlı tadı dengelemesi ve etin sindirimini kolaylaştırmasıdır. Ancak kullanım alanı bununla bitmez. Tencere yemeklerinde, özellikle de ekşili dolma, yaprak sarması ve patlıcan yemeklerinde limon veya nar ekşisi yerine doğal bir aroma verici olarak sıklıkla tercih edilir. Güneydoğu mutfağında, dolma iç harçlarına toz olarak eklendiği gibi, tanelerinin suda bekletilmesiyle elde edilen "sumak ekşisi" de yemeğin pişme suyuna katılır.

        REKLAM

        Mantı ve yoğurtlu çorbaların üzerine hazırlanan tereyağlı soslarda, nane ve pul biber ile birlikte muhteşem bir üçlü oluşturur. Ayrıca humus, babagannuş, muhammara gibi Orta Doğu kökenli mezelerin üzerine serpiştirildiğinde hem görsel bir şölen sunar hem de tadı derinleştirir. Salatalarda ise domates, salatalık, roka ve maydanoz ile yapılan her türlü karışımda, sosun asiditesini artırmak için kullanılır. Özellikle gavurdağı salatası onsuz düşünülemez.

        SUMAK NASIL TÜKETİLİR VE HAZIRLANIR?

        Sumak mutfaklarda sadece toz baharat olarak değil, farklı formlarda ve yöntemlerle de tüketilebilir. Bu çeşitlilik, onun mutfaktaki çok yönlülüğünü artırır.

        İşte en yaygın ve etkili kullanım şekilleri:

        • Toz Baharat Olarak: En bilinen yöntemdir. Kurutulup öğütülmüş hali, salataların, çorbaların, yoğurtlu mezelerin, haşlanmış sebzelerin ve pişen yemeklerin üzerine servis anında doğrudan serpilerek kullanılır.
        • Sumak Ekşisi (Suyu) Olarak: Tane halindeki meyvelerin ılık suda bir süre bekletilmesi, ovulması ve süzülmesiyle elde edilir. Bu mor renkli ve ekşi su, nar ekşisi gibi salata soslarında, kısırda veya dolma tencerelerinde pişirme suyu olarak kullanılır.
        • Çay Olarak: Bir tatlı kaşığı kuru sumağın veya bir miktar tane sumağın kaynar suda 5-10 dakika demlenmesiyle hazırlanan çay, özellikle enfeksiyon dönemlerinde boğazı rahatlatmak, ateşi düşürmeye yardımcı olmak ve metabolizmayı hızlandırmak amacıyla tüketilir.
        • Marinasyon Soslarında: Et, tavuk veya balık ızgara yapılmadan önce hazırlanan terbiye soslarında zeytinyağı, sarımsak ve diğer baharatlarla karıştırılarak kullanılır; ete yumuşaklık ve aromatik bir ekşilik katar.

        SUMAK YEMEKLERE KATILIR MI?

        REKLAM

        Pek çok kişi sumağı sadece yemek piştikten sonra üzerine eklenen bir son dokunuş veya süsleme malzemesi olarak görse de, bu baharat yemeklerin pişme aşamasında da tencereye girebilir. Özellikle Güneydoğu mutfağında bu yöntem çok yaygındır. Kuru patlıcan dolması, lahana sarması, ekşili köfte veya bamya gibi yemeklerde, pişirme suyuna eklenen sumak suyu veya taneleri, yemeğin özüne işleyerek çok daha homojen ve derin bir ekşilik sağlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yüksek ısıya çok uzun süre maruz kaldığında tadının hafifçe acılaşabilme ihtimalidir. Bu nedenle tencere yemeklerine genellikle pişmeye yakın atılması veya önceden hazırlanmış suyunun süzülerek yemeğe katılması daha garantili bir lezzet sunar. Soğuk zeytinyağlılarda ve salatalarda ise servis anında eklenmesi, hem rengini korumasını sağlar hem de tazeliğini hissettirir.

        SUMAK TANSİYONU YÜKSELTİR Mİ?

        Sumak ile ilgili toplumda en çok kafa karışıklığı yaratan konulardan biri tansiyon üzerindeki etkisidir. Saf ve doğal sumak bitkisi, aslında tansiyonu yükseltmez; aksine yapılan bilimsel araştırmalar, düzenli tüketimin kan basıncını dengelemeye, damar sağlığını korumaya ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ancak burada tüketicinin dikkat etmesi gereken çok önemli bir detay vardır: Piyasada ve marketlerde satılan hazır toz sumakların raf ömrünü uzatmak, maliyeti düşürmek ve topaklanmayı önlemek için içine genellikle yüksek oranda tuz karıştırılır.

        Eğer tükettiğiniz baharat "tuzlu sumak" ise, tansiyonu yükselten sumak bitkisi değil, içindeki bu gizli tuzdur. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının veya tuzu kısıtlaması gereken kişilerin, marketten aldıkları ürünün içeriğini mutlaka kontrol etmesi gerekir. En sağlıklı yöntem, "tuzsuz sumak" olarak satılan ürünleri tercih etmek veya aktarlardan tane sumak alıp evde ihtiyaç duydukça öğüterek kullanmaktır. Tuzsuz ve doğal haliyle tüketildiğinde, sumak kalp dostu bir besindir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"