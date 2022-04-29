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Haberler Gündem Sümela Manastırı 1 Mayıs'ta açılıyor
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Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor

Trabzon'da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen Sümela Manastırı´nda çalışmalar tamamlandı. Son olarak giriş kapısı üzerinde tehdit oluşturan 360 tonluk kaya kütlesinin 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendiği manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs´ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Vali İsmail Ustaoğlu, "Sümela artık her şeyiyle 1 Mayıs itibariyle ziyarete açılıyor. Bu restorasyonla birlikte ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek" dedi.

Sümela Manastırı 1 Mayıs'ta açılıyor
360 tonluk kaya sabitlendi! 1 Mayıs'ta açılıyor
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AA

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının şubat ayında, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı. Kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar patlatma yöntemiyle düşürülerek ıslah çalışması yapıldı. Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi. Manastır bu süreçte 3 kez sınırlı zaman diliminde kısmen ziyarete açıldı.

360 TONLUK KAYA SABİTLENDİ

1 Kasım 2021'de 4'üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Ancak kaya blokunda süren risk nedeniyle yeni bir tedbirin alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloğu, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi tamamlanan manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanları ile 1 Mayıs´ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

VALİ USTAOĞLU: ZİYARETÇİLER RAHATÇA GEZEBİLECEK

Vali İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı´nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığı ve 1 Mayıs Pazar günü ziyarete açılacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Sümela´yla ilgili çok uzun süren bir restorasyon süreci geçen yıl tamamlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemli katılımıyla açılışını yapmıştık. Kültür ve Turizm Bakanımız da bizatihi kendisi gelerek kurdeleyi kesmişti. Ondan sonra kısmen bir onarım geçirdi. Devam eden bir restorasyon süreci vardı, o da tamamlandı. Sümela artık her şeyiyle 1 Mayıs itibarıyla ziyarete açılıyor. Bu restorasyonla birlikte ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek" diye konuştu.


Türkiye'nin pandeminin gölgesinden çıktığını söyleyen Vali Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Trabzon´da 2 yıllık süreçten sonra önemli kültürel ve doğal destinasyon alanlarımıza yönelik hazırlıklar yapıldı. Turizm paydaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bu yıla ciddi şekilde 'hazırlanalım' dedik ve hazırlıklarımızı tamamladık. 2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İsrail'in Tel-Aviv kentinden Trabzon´a ilk uçak seferi başlıyor. İnşallah bu çalışmaların diğer Körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde devam edeceğine inanıyorum. Ona yönelik arkadaşlarımızın planlamaları ve çalışmaları var. İnşallah bu yaz Trabzon´umuz her alanda çok güzel bir sezon geçireceğine inanıyorum."

Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 2010'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. (DHA)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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