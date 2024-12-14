Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sümela Manastırı beyaza büründü

        Sümela Manastırı beyaza büründü

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da bilinen Sümela Manastırı, bölge genelinde iki gündür etkili olan yağışın ardından tekrar beyaza büründü.

        2

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi manastır ve bulunduğu vadi, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzarayı izleme imkanı sundu.

        3

        Ziyaretçilerden Feza Yetiş, nişanlısı Aşkın Tekdemir ile Aydın'dan bölgeyi gezmeye geldiklerini söyledi.

        4

        Yetiş, Sümela Manastırı'na ilk kez geldiğini anlatarak, "Yazın gelmeyi planlamıştık ancak nasip olmadı. Karda da ayrı bir güzelmiş. Yolunu yürümek çok meşakkatli ama burası çok güzel" dedi.

        5

        Duvarlardaki freskleri etkileyici bulduğunu ifade eden Yetiş, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

        6

        Aşkın Tekdemir ise tarihi mekanlara ilgi duyduğunu, gördüğü manzara karşısında etkilendiğini aktardı.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        #sümela manastırı
        #trabzon
        #maçka
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi