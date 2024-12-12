Sümer Varlık halka arz tarihi ve hisse fiyatı: Sümer Varlık Yönetim halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arzına onay verdi. Sümer Varlık halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu. İki gün sürecek halka arzda 22 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket, toplamda 28 milyon lot dağıtımı yapacak. Peki, Sümer Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Sümer Varlık Yönetim halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu hakkınd detaylı bilgiler...
Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onaylamıştı. O şirketlerden biri olan Sümer Varlık talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, "SMRVA" Bist kodu ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 23,73 olacak. Peki, Sümer Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, SMRVA Sümer Varlık halka arz hakkında bilgiler...
SÜMER VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arzına onay verdi. Sümer Varlık talep toplama tarihleri de belli oldu.
Sümer Varlık halka arz sürecinde 12 - 13 Aralık 2024 tarihlerinde iki gün boyunca talep toplayacak.
SÜMER VARLIK HİSSE FİYATI NE KADAR?
Sümer Varlık’ın halka arz fiyatı 22 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olacak.
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,73 olması bekleniyor.
SÜMER VARLIK HİSSE KODU NE?
Şirketin Bist hisse sembolü “SMRVA” olarak belirlendi.
SÜMER VARLIK KAÇ LOT VERİR?
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı ile toplam 28 milyon lot satışı içerecek.
Sermaye artırımı kapsamında 18 milyon lot ve ASV Holding A.Ş. tarafından 10 milyon lot sunulacak.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
300 Bin Katılım: 94 Lot (2068 TL)
700 Bin Katılım: 40 Lot (880 TL)
1.1 Milyon Katılım: 25 Lot (550 TL)
1.5 Milyon Katılım: 19 Lot (418 TL)
1.9 Milyon Katılım: 15 Lot (330 TL)
2.3 Milyon Katılım: 13 Lot (286 TL)
2.7 Milyon Katılım: 11 Lot (242 TL)
3.1 Milyon Katılım: 9 Lot (198 TL)
SÜMER VARLIK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Sümer Varlık Yönetim halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek. Bu durumda halka arza tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak.
Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.
Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden SMRVA.HE ya da SMRVA.H kodlu hisse seçilip alış emri girilerek yapılabilecek.