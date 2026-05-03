        Haberler Spor Diğer Yüzme Sümeyye Boyacı'dan Paris'te altın madalya

        Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Paris'te düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde 47.38'lik derecesiyle 1. olarak altın madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 12:24 Güncelleme:
        Paris’te düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde mücadele eden milli sporcu Sümeyye Boyacı, 47.38'lik derecesiyle 1. olarak altın madalyaya ulaştı.

        Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi müsabakalarında Türkiye bir kez daha büyük bir gurur yaşadı.

        Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Sümeyye Boyacı, final yarışında 47.38'lik derecesiyle birinci oldu.

