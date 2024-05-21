Suna Selen: Yapabileceğim başka bir şey yok ki

Renkli kostümüyle Frida Kahlo'ya benzediğini dile getiren sanatçı, setin her zaman yorucu olduğunun altını çizerek; "Kolay bir iş değil ama zevkli" değerlendirmesinde bulundu.



Usta sanatçı, içindeki oyunculuk aşkına ilişkin ise; "Yapabileceğim başka bir şey yok ki... Gerçek bu. Oyunculuk dışında, bu yaşta yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman onu çok sevmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Oynadığı bütün yapımları izlediğini kaydeden başarılı oyuncu, şunları aktardı:



"Tabii ki izliyorum. Nerede ne hata yapmışım, nereyi daha iyi yapabilirdim, diye izliyorum. İnsanın daima, yaptığı işte kendini kontrol etmesi şart. Üstelik, bizim yaptığımız iş bize harikulade bir fırsat sunuyor. Getirip yüzümüze ayna tutuyor; 'Bak, sen bunu yapmışsın.' Başka bir işte çalıştığınızda performansınızı tam anlamıyla değerlendiremiyorsunuz. Burada pekala değerlendirebiliyorsunuz."