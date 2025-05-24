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        Haberler Spor Futbol İngiltere Sunderland, 8 yıl sonra Premier Lig'de - Futbol Haberleri

        Sunderland, 8 yıl sonra Premier Lig'de

        İngiltere Championship Yükselme Play-off finalinde Sunderland, Sheffield United'ı 2-1 mağlup ederek adını Premier Lig'e yazdırdı. Sunderland, 2016-2017 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig'de mücadele edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:43
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        Sunderland, 8 yıl sonra Premier Lig'de!
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        İngiltere Championship Yükselme Play-off finalinde Sheffield United ile Sunderland karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sunderland oldu.

        Sheffield, 25. dakikada Tyrese Campbell ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı 1-0 Sheffield üstünlüğü ile tamamlandı.

        Sunderland, 76. dakikada Eliezer Mayenda Dossou ile 1-1'lik eşitliği buldu. Sunderland, 90+5. dakikada Thomas Watson ile maçı 2-1 kazandı.

        Bu sonucun ardından Sunderland, Premier Lig'e yükseldi. Sunderland, Leeds United ve Burnley'in ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

        Sunderland, 2016-2017 sezonunun ardından ilk kez Premier Lig'de mücadele edecek.

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