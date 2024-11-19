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        Haberler Bilgi Gündem SunExpress tecrübesiz 400 kabin memuru alımı başvuru tarihleri, şartları, mülakat aşamaları,

        SunExpress deneyimli-deneyimsiz 400 kabin memuru alımı yapıyor

        SunExpress, tecrübeli tecrübesiz olmak üzere 400 kabin memuru alımı yapıyor. Şirketin söz konusu pozisyon için aradığı şartları sağlayan adaylar, İngilizce seviye tespit sınavı, Kurul mülakatı gibi adımları içeren, iki aşamalı bir işe alım süreci geçirecek. Başvurlar 31 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek. İşte, SunExpress kabin memuru alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 08:47 Güncelleme: 19.11.2024 - 08:48
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        SunExpress, 400 tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımı yapıyor. Adayların en az lise mezunu olması, İngilizce bilmesi, kadın adayların en az 155, erkek adayların ise en az 160 santim olması gibi birçok kriter arayan şirket, 31 Ekim 2025 tarihine kadar söz konusu pozisyonda işe alım yapmaya devam edecek. İşte, SunExpress kabin memuru alımı hakkında tüm detaylar...

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        SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIYOR

        SunExpress yaz sezonuna çalıştırılmak üzere 400 kabin memuru alıyor. Dönemsel bazlı iş ilanında adayların İngilizce seviye tespit sınavı, yetkinlik envanteri ve Kurul mülakatı gibi birçok aşamadan geçmesi gerekiyor.

        Mülakat merkezi ve işe alım yapılacak üs Antalya olup, başvuru yapmak isteyenler ilanın verildiği kariyer platformları üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir.

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        SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahipseniz,

        Deneyimli / deneyimsiz kabin memuru adayları için 18-40 (39 yaş +364 gün) yaş aralığında iseniz,

        En az lise mezunu diplomasına sahipseniz,

        Yurt içinde okuduysanız en az lise diploması, yurt dışında okuduysanız lise denklik belgesi ibraz edebilecekseniz,

        İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyorsanız (ek dil tercih sebebidir),

        Kadın adaylar için minimum 1.55 cm, Erkek adaylar için minimum 1.60 cm ve uygun boy-kilo orantısına sahipseniz,

        Dış görünüşünüze özen gösteriyor ve iyi derecede yüzme biliyorsanız.

        Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli iseniz,

        Antalya’da ikamet eden/edebilecek durumdaysanız başvurularınızı yapabilirsiniz.

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        SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU İŞE ALIM SÜRECİ

        1. Adım

        Kriterlere uygun adaylarınen kısa sürede sms ya da e-posta yoluyla sınava davet edilmesi

        100 soruluk İngilizce seviye tespit sınavı (Online)

        Yetkinlik envanteri (Online)

        (1.adımda başarılı olan adaylar ile iletişime geçilir ve bu adaylar kurul mülakatına davet edilir.)

        2. Adım

        Kurul mülakatı (45 dakika, yüz yüze gerçekleştirilecektir.)

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