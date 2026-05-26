        Sünger kentler nasıl kurulacak? | Son dakika haberleri

        Sünger kentler nasıl kurulacak?

        Bir yandan kuraklık, susuzluk tehdidiyle karşı karşıyayız. Diğer yandansa yaz aylarında bile kısa süre içinde çok fazla yağış nedeniyle şehir selleri yaşıyoruz. Peki ne yapmalı? Uzmanlara göre çare sünger şehirler kurmaktan geçiyor. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:58 Güncelleme:
        Sünger kentler nasıl kurulacak?

        İklim değişikliği şiddetli ve daha sık kuraklıklar getirdiği kadar aşırı yağışlara da neden olabiliyor ki son yıllarda ülkemizde sık sık şehir selleri yaşanıyor. Peki bu yağış rejimi değişimi nasıl yönetilmeli? Şehirler nasıl korunmalı?

        Su politikaları uzmanı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bu soruların yanıtlarını şöyle veriyor:

        "*Yaşanan taşkın ve sel felaketleri plansız ve çarpık kentleşmenin yanı sıra Türkiye’nin iklim değişikliğine yeterince hazır olmadığını gösteriyor.

        *Bugünlerde yaşadığımız şehir sellerinin önlenmesi için öncelikle düşen yağışın toprağa daha çok süzülmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

        *Sünger kent yaklaşımı benimsenmeli ve daha az beton kaplama ile kent yüzeyinin geçirgenlik oranı artırılmalıdır.

        *Ayrıca şehirlerin yağmur, sel suları için yağmur suyu toplama ve uzaklaştırma sistemleri atık su sisteminden ayrı olarak inşa edilmelidir.

        *Taşkınlar için her nehir havzasında taşkın yönetim planları, illerde ise İl Afet Risk Azaltma planları var. Her ikisinde alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. Su yönetiminde çok parçalı ve koordinasyon eksikliği gibi sorunlar giderilmeli.

        *Kentlerimizi bu olağandışı meteorolojik olaylardan korumak için öncelikle plansız ve çarpık kentleşme durdurulmalıdır. Mevcut durum için kentlerde hızla ayrık sisteme geçilerek yağmur suyu atık su iletim hattından ayrılmalıdır. Kentlerde yağmur suyu hasadının mevcut binalarda da yaygınlaşması yerel yönetimlerce teşvik edilmelidir.

        *Kent içindeki derelerde İl Afet Risk Azaltma Planları'nda belirtilen tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hızla alınmalıdır. Taşkınlar için uyarı sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. Taşkın riski olan yerleşimler aşırı ve şiddetli yağış tehdidine karşı uyarılmalıdır.

        *Kentlerde yağmur suları ayrık bir yağmur suyu toplama sistemi ile uygun yerlerde toplanmalıdır. Daha sonra uygun bir arıtma ile temizlik, park, bahçe sulama gibi uygun işler için kullanılabilir. Fazla yağış alınan dönemlerde kırsalda suyun yeraltı suyuna sızdırılması için “Yeraltı suyu Besleme Projeleri” yaygınlaştırılmalıdır.”

        Fotoğraf: AA

        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
