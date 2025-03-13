Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bingöl ise yapay hormon uygulaması adı verilen yöntemin zararlı olmadığını söyledi. Uygulamanın hayvancılıktaki faydalarına değinen Bingöl, "Bunun temel amacı, koyunlarda hem kızgınlığı toplulaştırmak hem de mevsim dışı kuzulatmayı sağlamak. Zaman zaman araştırma amaçlı yapılabiliyor ve çiftçiler de bunu fiili olarak uygulayabiliyor. Bu uygulamayla bir yılda iki kez kuzulatma imkanı olabiliyor. Hayvanlarda çoğuz doğumu artıran bu uygulamayla aynı yaşta ve aynı canlı ağırlığa sahip örnek kuzular elde edilebiliyor. Amaç üreticinin, pazarlama açısından birbirine benzer kuzular elde etmek. Bakım, beslenme ve iş gücünün daha da verimli kullanılması gibi faydaları da var" ifadelerini kullandı.