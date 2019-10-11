Supa Topcheta (Göçmen Çorbası) tarifi, nasıl yapılır?

Supa topcheta çorbası Türkçe adıyla göçmen çorbası Bulgaristan’dan Türk mutfağına geçmiş, bol vitaminli ve doyurucu bir çorbadır. Özellikle kış aylarında hem zayıflamak isteyenlerin, hem de mide rahatsızlığı olanların tercih ettiği bu leziz çorbayı sizlere tarif etmek istiyorum.

Supa Topçheta Köftesi İçin Gereken Malzemeler:

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı çubrista( geyik otu)

1 tutam Karabiber

Bir tutam kimyon

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı pirinç

Terbiyesi İçin Gereken Malzemeler:

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Supa Topcheta (Göçmen Çorbası) Tarifi Köftenin Yapılışı:

Tüm bu malzemeleri derin bir kapta iyice yoğuruyoruz.

Yoğurma işlemi bittikten sonra misket kadar parçalar alıp yuvarlıyoruz.

Elde ettiğimiz misket köfteleri una buluyoruz.

Ocağa aldığımız tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyduktan sonra 1 adet kuru soğanı yemeklik doğruyoruz ve kavuruyoruz.

Daha sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz.

Kavurmuş olduğumuz bu harcın içine 2 litre sıcak su ve bir tutam tuz ekliyoruz.

Kaynamaya başlamamış olan çorba suyuna tek tek köfteleri ilave ediyoruz.

5 dakika Kaynadıktan sonra 1 adet rendelenmiş havuç katıyoruz ve çorbamızın altını kısıyoruz.

Çorbamızı terbiyesini yapmak için 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurtayı, ayrı bir kapta bir çatal yardımıyla çırparak hazırlıyoruz.

Çorbamız piştikten sonra, terbiyenin içine bir kepçe ile suyundan katarak terbiyeyi açıyoruz.

Kaynamakta olan çorbamıza bu terbiyeyi, sürekli karıştırarak yavaş yavaş döküyoruz.

Bir iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz.

Servis edeceğimiz kaseye çorbaları aktarıp, üzerini maydanozla süslüyoruz.

Afiyet olsun...

Supa Topcheta (Göçmen Çorbası) Tarifi Püf Noktası: